시사 전체기사

동의학원, 제6대 이사장에 이인옥 선임

입력:2025-11-04 09:04
공유하기
글자 크기 조정
이인옥 제6대 동의학원 신임 이사장. /동의학원 제공

학교법인 동의학원이 제6대 이사장으로 이인옥 이사를 선임했다. 임기는 2025년 10월 31일부터 2029년 6월 10일까지다.

동의학원은 지난달 31일 이사회를 열고 이인옥 신임 이사장을 만장일치로 선출했다고 4일 밝혔다. 이 이사장은 계성여고와 숙명여대 무역학과를 졸업하고 숙명여대 대학원에서 유아교육학 석사학위를 받았다. 동의대 부속 동의어린이집 원장과 동의학원 상임이사를 역임하며 현장과 행정을 두루 경험했다.

이인옥 신임 이사장은 “숲이 우거지면 새가 날아든다는 초대 이사장님의 숭고한 교육철학을 계승해 동의학원이라는 숲이 더욱 단단하고 울창하게 번영하도록 혼신의 노력을 다하겠다”며 “국가 발전과 지역혁신을 이끌 인재를 양성하고, 사회 공헌의 본분을 다하는 부산의 대표 교육기관으로 정진하겠다”고 밝혔다.

이사장 취임식은 오는 21일 오전 11시 동의대 석당아트홀에서 열린다.

1966년 설립된 학교법인 동의학원은 동의중학교, 동의고등학교, 동의과학대학교, 동의대학교, 동의대 부속 한방병원과 동의병원, 동의어린이집 등을 산하에 두고 있다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
윤일선 기자
사회2부
윤일선 기자
862
정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“기적 일군 한국” 헌정 영상 해설은 젠슨 황 실제 음성 기반 AI 목소리
이 대통령, 국유자산 매각 중단 긴급 지시… “헐값 매각 우려”
극성부린 군부대 정당 사칭 ‘노쇼 사기’ 거점도 캄보디아였다
[단독] 야간사고 사망 노동자, ‘운전·배달직’ 가장 많았다
[재계뒷담] 한 달 넘게 오픈톡 불참한, 카톡 개편 주도 홍민택 CPO
[단독] 캄보디아 범죄 악용될 우려에도… 韓, 1000억 들여 전력망 깐다
최태원 “메모리 공급 요청 많아서 걱정… 이젠 효율 경쟁”
공격적인 국민연금… 적립금 절반 이상, 주식에 베팅
국민일보 신문구독