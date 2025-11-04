동덕여대 약학대학, 약학교육평가 ‘5년 인증’ 획득
동덕여자대학교 약학대학이 한국약학교육평가원이 실시한 ‘2025년 약학교육 평가인증’에서 최고 등급인 ‘5년 인증’을 받았다.
‘약학교육 평가인증’은 우수한 약학 인재 양성을 위해 한국약학교육평가원이 시행하는 제도로, 인증을 받은 대학만이 내년부터 개정 약사법에 따라 약사 국가시험 응시 자격을 부여받는다.
동덕여대 약학대학은 지난 6월 자체평가보고서 심사와 7월 30일부터 8월 1일까지 진행된 현장평가를 거쳐, 운영·학생·교원·교육환경 등 8개 평가 영역에서 우수한 평가를 받았다.
유기연 약학대학장은 “이번 인증은 약학 교육의 내실화를 위한 구성원들의 노력 결과”라며 “교육의 질을 높여 사회가 신뢰하는 약학 인재를 양성하겠다”고 말했다.
인증 유효기간은 2026년 3월부터 2031년 2월까지다.
