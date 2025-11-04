대한민국 과수 산업 발전…“경상북도가 기반 다지고 이끈다”
농식품부 공모 사업 ‘2026년 과실전문생산단지 기반 조성’ 13지구 중 12개 지구 선정
경북도는 농식품부 공모 사업인 ‘2026년 과실전문생산단지 기반조성’에 전국 13지구 중 12개 지구(점유율 90%)가 최종 선정돼 국비 175억원(총 194억원)을 확보했다고 4일 밝혔다.
선정된 지역은 경북(7개 시군 12개 지구, 국비 175억원)과 제주(1개 지구, 국비 19억원)다.
경북도는 이번 공모사업을 위해 사전에 시군·한국농어촌공사 경북지역본부·시군 지사와 유기적인 협조 체계를 구축해 지구별 주민 설명회 및 컨설팅을 한 결과, 포항(상옥3), 안동 2(금곡, 추목), 영천 2(삼창, 금대), 경산(조곡), 의성 3(감계, 실업, 신계), 청송(양숙1), 성주(중산, 신파)등 총 12개 지구를 발굴·신청했고 신청지구가 모두 선정돼 역대 최다 발굴이라는 쾌거를 이루게 됐다.
‘과실전문생산단지 기반조성’ 사업은 사과, 배, 포도, 복숭아 등 과수 집단재배지구(30㏊ 이상)에 암반관정·양수장 등 용수원 개발과 진입로 및 경작농로 확장·포장 등 경작로 정비, 과원 경지정리 등을 통해 과수 생산 및 출하 기반을 구축하는 사업이다.
수혜 농가 자부담 없이 전액 보조(국비 80%, 지방비 20%)지원을 받아 2개년에 걸쳐 추진한다.
경북도는 2005년부터 현재까지 1908억원(국비 1525억원, 지방비 383억원)을 투입해 134개 지구, 5636㏊에 ‘과실전문생산단지 기반조성’ 사업을 추진해 대한민국 과수 산업을 주도해 나갈 수 있는 기틀을 마련했다.
도는 대한민국을 넘어 세계와 경쟁할 수 있는 과수산업 육성을 위해 앞으로도 최선을 다해 사업 대상 지구를 발굴하고 관련 사업을 추진할 계획이다.
또 지난 3월 발생한 초대형 산불 피해가 과수 분야에 집중돼 산불 피해 과수 농가의 긴급 복구를 위해 사업비 303억원을 확보·투입해 과수 농가의 빠른 복구에 총력을 기울이고 있다.
김주령 경북도 농축산유통국장은 “이번 사업에 산불 피해지역에서 6개 지구가 선정돼 지구 단위 산불 피해 과원의 회복에 집중할 수 있게 됐다”며 “공모사업에서 이루어낸 성과로 경북도가 대한민국 과수산업의 수도임을 다시한번 증명한 만큼 과수산업의 발전을 위해 노력하겠다”고 말했다.
