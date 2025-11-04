시사 전체기사

[속보] 미정부 UAE 수출 허용, 엔비디아 2.16% 급등…또 신고가

입력:2025-11-04 06:05
수정:2025-11-04 06:13
공유하기
글자 크기 조정

뉴욕증시의 3대 주가지수가 혼조세를 보였다.

엔비디아가 중동으로 수출할 수 있는 길이 열리고 아마존도 오픈AI 대규모 클라우드 서비스 계약을 맺었다는 소식이 기술주를 끌어올렸다. 엔비디아는 다시 시가총액 5조달러 선을 되찾았다.

3일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 장 마감 무렵 다우존스30산업평균지수는 전장보다 226.19포인트(0.48%) 내린 4만7336.68에 거래를 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 11.77포인트(0.17%) 오른 6851.97, 나스닥종합지수는 109.77포인트(0.46%) 상승한 2만3834.72에 장을 마쳤다.

김영석 플랫폼전략팀장 yskim@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[재계뒷담] 한 달 넘게 오픈톡 불참한, 카톡 개편 주도 홍민택 CPO
[단독] 캄보디아 범죄 악용될 우려에도… 韓, 1000억 들여 전력망 깐다
최태원 “메모리 공급 요청 많아서 걱정… 이젠 효율 경쟁”
공격적인 국민연금… 적립금 절반 이상, 주식에 베팅
‘AI 동맹’ 코스피 사상 첫 4200 돌파… 62만닉스·11만전자 반도체 랠리
건강권 vs 생계권… ‘밤 12시~오전 5시’ 새벽배송 금지 논쟁
“기적 일군 한국” 헌정 영상 해설은 젠슨 황 실제 음성 기반 AI 목소리
이 대통령, 국유자산 매각 중단 긴급 지시… “헐값 매각 우려”
국민일보 신문구독