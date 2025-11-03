[속보] 中 ‘한국인 무비자 입국’ 1년 연장…내년말까지 적용
중국이 한국 등을 대상으로 취한 한시적 무비자 조치를 1년 연장한다.
중국 외교부 영사국은 3일 별도의 공지를 통해 “중외 인원의 왕래를 지속적으로 편리하게 하기 위해 중국은 프랑스 등 일부 국가에 대한 일방적 무비자 정책을 2026년 12월 31일 24시까지 연장하기로 결정했다”고 밝혔다.
이번에 무비자 정책이 연장된 국가는 한국, 일본, 프랑스, 독일, 이탈리아, 네덜란드, 스페인 등 45개 국이다.
이에 따라 일방적 무비자 대상에 포함한 국가의 국민들은 사업, 관광, 친지 방문 등 목적을 중국에 입국해 최장 30일간 머물 수 있다.
앞서 마오닝 중국 외교부 대변인은 이날 정례브리핑에서 “당의 4중전회 정신을 관철하고 높은 수준의 대외 개방을 확대하며 중외 인사 왕래 편의를 위해 중국은 프랑스 등에 취했던 무비자 정책을 내년 12월 31일까지 연장한다”고 밝혔다.
