시사 전체기사

광주지검 순천지청, 여순사건법 최초 희생자 특별 재심 청구

입력:2025-11-03 19:43
공유하기
글자 크기 조정

여순사건 희생자 구제 위해 검찰 특별 조치

재심 청구권 없는 사례 검토·수집 후 청구 진행

순천지청 관계자 “신속 명예 회복 기대” 밝혀

김영록 전남도지사가 지난 10월 19일 구례군 지리산역사문화관에서 열린 ‘여순사건 제77주기 합동추념식’ 행사에서 김민석 국무총리와 입장하고 있다. 전남도 제공

여순사건 희생자 중 재심 청구권자가 없는 사례를 수집해 온 검찰이 이들을 구제하기 위해 특별 재심을 청구했다.

광주지검 순천지청(지청장 용성진)은 여순사건 당시 불법 체포로 연행돼 사형을 선고받은 희생자에 대해 특별 재심을 청구했다고 3일 밝혔다.

검찰이 법원에 ‘여수·순천 10·19사건 진상규명 및 희생자 명예회복에 관한 특별법’(여순사건법)에 따른 특별 재심을 청구함으로써 청구권자가 없어서 재심이 어려웠던 희생자들이 재판을 통해 구제될 길이 열리게 됐다.

앞서 검찰은 여순사건 희생자 중 재심 청구권자인 배우자, 직계친족, 형제자매가 없거나 이미 사망한 사례를 수집했다.

특히 검사만이 재심 청구가 가능한 사례를 파악하면서 생존한 유족을 면담하는 등 자료를 수집해 검토했다.

검토 결과 여순사건법에 따른 특별 재심사유가 존재함을 확인했다고 광주지검 순천지청은 설명했다.

실제로 이 사례는 여순사건 희생자에 대해 검찰이 직접 재심을 청구한 최초 사례가 됐다.

순천지청 관계자는 “최근 도입된 여순사건법에 따라 특별 재심을 청구한 최초 사례로, 특별재심 절차를 통해 보다 신속하게 희생자의 명예 회복이 이루어질 것으로 기대한다”고 말했다.

검찰과 면담해 특별 재심을 성사한 희생자 조카 A씨(77)는 “검찰 덕분에 오랜 한을 풀 수 있게 됐다”며 감사의 뜻을 전했다.

순천=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
거북목·복부비만 “혹시 나?”…AI가 내다본 미래 인류
과로사 의혹 ‘런베뮤’ 유족과 합의…“근로환경 오해 해소”
유명 예능PD 강제추행 진정 접수…PD측 “거짓 신고”
인도 돌진한 음주운전 차량…일본인 관광객 모녀 참변
“숙제 안 해서”…딸 ‘앉았다 일어서’ 3천번 시킨 아빠 체포
‘코피노’ 버린 아빠들, 얼굴 공개되자 속속 나타났다
서울대에 출몰한 ‘이것’…학생들 불편·불안 확산
[포착] 체르노빌 ‘푸른 개’ 미스터리…“포획 시도 중”
국민일보 신문구독