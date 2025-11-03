김영록 지사·최태원 회장 첫 만남…AI 데이터센터 구축 협력 논의

김영록 지사 “풍부한 재생에너지로 AI 3대 강국 도약” 다짐



SK와 전남 ‘글로벌 AI 데이터센터’ 후속 협력 이어질 듯



전남도 TF, 행정 신속처리…AI 데이터센터 조기 착공 추진

김영록 전라남도지사가 3일 서울 코엑스 오픈미팅룸에서 SK 최태원회장과 면담을 갖고 인사를 나누고 있다. 전남도 제공

김영록 전남도지사가 3일 서울 코엑스에서 열린 ‘SK AI SUMMIT 2025’에서 최태원 SK그룹 회장을 만나 SK-오픈AI 합동 ‘글로벌 AI 데이터센터’ 구축 협력 방안을 논의했다.

