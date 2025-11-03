시사 전체기사

김영록 지사·최태원 회장 첫 만남…AI 데이터센터 구축 협력 논의

입력:2025-11-03 19:12
공유하기
글자 크기 조정

김영록 지사 “풍부한 재생에너지로 AI 3대 강국 도약” 다짐

SK와 전남 ‘글로벌 AI 데이터센터’ 후속 협력 이어질 듯

전남도 TF, 행정 신속처리…AI 데이터센터 조기 착공 추진

김영록 전라남도지사가 3일 서울 코엑스 오픈미팅룸에서 SK 최태원회장과 면담을 갖고 인사를 나누고 있다. 전남도 제공

김영록 전남도지사가 3일 서울 코엑스에서 열린 ‘SK AI SUMMIT 2025’에서 최태원 SK그룹 회장을 만나 SK-오픈AI 합동 ‘글로벌 AI 데이터센터’ 구축 협력 방안을 논의했다.

이날 만남은 지난 10월 1일 발표된 ‘OpenAI–SK 전남 AI데이터센터 구축 업무협약(MOU)’의 후속 조치다. 전남도는 2019년 블루이코노미 비전을 선포하고, 풍부한 재생에너지를 기반으로 첨단산업 유치를 추진하고 있다.

면담에서 전남도와 SK그룹은 OpenAI 전용 전남 AI데이터센터 구축과 관련, 후속 방안을 논의했다.

김영록 전라남도지사가 3일 서울 코엑스 오픈미팅룸에서 SK그룹 최태원회장과 면담을 갖고 ‘오픈AI AI데이터센터’ 등과 관련해 SK 그룹 투자협의를 하고 있다. 전남도 제공

전남도는 데이터센터 조기 착공을 위해 유관기관 T/F를 구성해 행정절차를 신속히 진행하고, 서울에 지원센터도 신설해 밀착 지원할 계획이다.

향후 전남도는 국가 AI 컴퓨팅센터 유치가 확정되면 글로벌 AI데이터센터와 연계해 아시아태평양 지역의 AI 수도로 발전시킬 방침이다.

김 지사는 “세계적으로 AI 산업을 선도하고 있는 SK그룹이 전남 AI데이터센터를 검토 중인 것에 대해 깊이 감사드린다”며 “전남도는 AI 데이터센터 구축이 성공적으로 추진되도록 모든 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.

이어 “이번 협력을 계기로 전남이 대한민국 AI산업의 핵심 거점이자, 글로벌 기술혁신의 중심지로 도약하도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

서울=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
거북목·복부비만 “혹시 나?”…AI가 내다본 미래 인류
과로사 의혹 ‘런베뮤’ 유족과 합의…“근로환경 오해 해소”
유명 예능PD 강제추행 진정 접수…PD측 “거짓 신고”
인도 돌진한 음주운전 차량…일본인 관광객 모녀 참변
“숙제 안 해서”…딸 ‘앉았다 일어서’ 3천번 시킨 아빠 체포
‘코피노’ 버린 아빠들, 얼굴 공개되자 속속 나타났다
서울대에 출몰한 ‘이것’…학생들 불편·불안 확산
[포착] 체르노빌 ‘푸른 개’ 미스터리…“포획 시도 중”
국민일보 신문구독