어반자카파, 4년 만에 신곡…EP ‘스테이’로 따뜻한 겨울 연다

그룹 어반자카파가 3일 오후 서울 강남구 일지아트홀에서 열린 새 미니앨범 '스테이' 발매 기념 음악감상회에서 포즈를 취하고 있다. 왼쪽부터 권순일, 조현아, 박용인 순. 연합뉴스

싱글과 방송 등으로 각자 활동을 이어오다 오랜만에 세 멤버가 한자리에 모였다. 앨범 발매를 기념해 22일부터 전국 투어 콘서트 ‘겨울’로 팬들과 만난다.