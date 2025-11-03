조규성, 1년 8개월만에… 홍명보호 승선

조규성이 지난해 1월 2023 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵 16강전 사우디아라비아와의 경기에서 종료 직전 동점골을 넣고 포효하고 있다. 연합뉴스

지난해 3월 태국과의 북중미월드컵 2차 예선 이후 무려

. 특히 2024년 7월 부임한 홍명보 감독 체제에서 첫 발탁이기도 하다. 조규성은 지난해 5월 무릎 수술을 받은 뒤 합병증이 생기면서 1년 넘게 그라운드를 떠나 있었다.

덴마크에서 직접 조규성을 점검한 홍 감독은 “앞서 코치진이 몇 차례에 걸쳐 몸 상태를 점검했다”면서 “현재 몸 상태는 대표팀 소집에 무리가 없다고 판단했다”고 설명했다.

이밖에 소속팀에서 꾸준히 활약 중인 양민혁(포츠머스)이 8개월 만에 홍 감독의 부름을 받았다. 지난해 9월 처음 태극마크를 달았던 권혁규(FC낭트)도 올해 들어 처음으로 홍명보호에 합류한다. 지난 9월 A매치 데뷔전을 치른 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)도 3개월 연속 대표팀에 뽑혔다.