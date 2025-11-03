손흥민 25분만 1골 1도움…LAFC, MLS 서부 준결승 진출

LAFC의 손흥민이 3일(한국시간) 미국 텍사스주 오스틴 Q2 스타디움에서 열린 오스틴FC와의 2025 MLS 플레이오프 서부 콘퍼런스 1라운드 2차전에서 드리블하고 있다. AP뉴시스

1골 1도움을 기록하며 팀의 승리를 이끌었다. 손흥민의 활약에 힘입어 LAFC는

중원에서

손흥민은

역습 상황에서 뛰쳐나온

A매치 휴식기를 마친 뒤 오는 23일 밴쿠버 화이트캡스와 맞붙는다. 이제부터는 단판 승부다. 서부 콘퍼런스 2위로 정규리그를 마친 밴쿠버엔 분데스리가 바이에른 뮌헨의 ‘레전드’ 토마스 뮐러가 뛰고 있다. 밴쿠버도 플 레이오프 1라운드에서 FC댈러스를 상대로 2연승을 거뒀다.

2022년 이후 두 번째 MLS컵 우승을 노린다.