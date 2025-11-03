포천시 ‘포천천 블루웨이 조성사업’ 본격 착수

포천천 블루웨이 보행로, 자전거도로. 포천시 제공

이번 공사는 시민들이 일상속에서 쾌적하게 하천을 이용할 수 있도록 보행 안전성과 휴식 편의성을 높이기 위한 것으로 포천종합운동장 일원에는 여름철 가족 단위 이용객을 위한 물놀이장 및 수경시설과 포천천 주요 보행 구간에는 보행자와 자전거 이용자를 분리한 안전하고 쾌적한 친수형 보행·자전거길이 2026년 상반기까지 조성할 계획이다.

포천천 블루웨이 종합운동장 물놀이장. 포천시 제공

시 관계자는 “안전하고 쾌적한 친수공간 조성을 위해 공사기간 중 시민 불편을 최소화하고, 내실 있게 사업을 추진하겠다”고 말했다.