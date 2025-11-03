노동부, 산업안전감독 역량강화 예산 15배 증액…효율성 저해 우려

산업안전감독관 대폭 늘려 산재 관리

미비한 직무교육에 “전문성 부족” 지적

3일 국회 예산정책처의 ‘2026년도 예산안 위원회별 분석’ 보고서에 따르면 고용노동부는 ‘산업안전감독 역량강화’ 항목의 내년도 예산을 574억6400만원으로 편성했다. 올해 본예산 39억3000만원보다 1362% 증액된 것으로 약 14.6배 늘었다. 앞서 노동부는 지난 9월 발표한 노동안전 종합대책에서 산업안전감독관 수를 2028년까지 3000명 확충하겠다고 밝혔다.