고속도로 운전자…“11월에 2차 사고·작업장 사고 조심해야”

한국도로공사, 2차 사고 예방을 위해서 ‘비트밖스’ 반드시 기억하고 실행 당부

한국도로공사는 11월이 고속도로 교통사고 사망자가 연중 가장 많이 발생하는 시기이며 2차 사고와 작업장 사고에 각별한 주의가 필요하다고 강조했다. 연합뉴스

최근 3년간 고속도로 교통사고 통계에 따르면 11월은 54명(3년 합계)의 사망자가 발생해 월평균 38명(3년 합계) 대비 약 42% 높은 것으로 나타났다. 큰 일교차와 차단작업 증가 등으로 2차 사고와 작업장 관련 사고가 많았다.

이 관계자는 또 “고속도로 작업 구간에서는 VMS(도로전광표지) 안내를 반드시 확인하고 작업장 진입 전부터 돌발 상황을 대비하는 것이 중요하며