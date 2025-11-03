쇼골프, 일본 구마모토현 아소 국립공원 인근 아카미즈골프리조트 인수

총27홀+100실 규모 호텔 보유한 규슈 지역 명문

가고시마 사츠마골프&온천리조트에 이어 두번째

파격적 조건으로 구성된 3종류 회원권 모집 진행중

쇼골프가 인수한 일본 규슈 지역 구마모토현 아소 국립공원 인근의 아카미즈골프리조트. 쇼골프

특히 이번 인수는 한국 골퍼들의 해외 라운드 수요가 늘고 있는 시점에서, 한국형 운영 시스템이 일본 현지에 정착한 첫 사례 중 하나로 평가 받고 있다.