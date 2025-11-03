트럼프 “관세 위해 하나님께 기도하자”…5일 연방대법원 구두변론

트럼프 “우리가 패배하면 미국은 제 3세계 수준 된다”



도널드 트럼프 미국 대통령이 2일(현지시간) 메릴랜드주 앤드루스 합동 기지에 에어포스원을 타고 도착한 뒤 손을 흔들고 있다. 연합뉴스

“다음 주에 있을 관세 재판은 우리나라 역사상 가장 중요한 사건 중 하나”라며 “

대통령이 관세를 사용할 수 없게 된다면 우리는 전 세계 다른 모든 나라, 특히 주요국과의 경쟁에서 상당히 불리한 위치에 놓일 것이다. 무방비 상태가 되는 것”이라고 말했다. 이번 관세 재판은 상호관세에 대한 것으로 무역확장법 232조에 따라 부과된 철강 등 품목별 관세에는 적용되지 않는다.

최근 중국 및 많은 다른 나라와 성공적으로 협상을 할 수 있었던 것도 공정하고 지속 가능한 합의를 끌어낼 수 있는 협상 카드로서 관세를 가지고 있었기 때문”이라고 강조했다.

법적 근거가 있는지를 최종 판단한다.

연방대법원의 판결은 연말쯤 나올 것으로 예상된다. 트