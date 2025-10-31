‘깐부회동’ 훈풍에 코스피 사상 첫 4100선 돌파…월간 수익률도 24년 만 최고치

코스피가 전 거래일(4086.89)보다 20.61포인트(0.50%) 오른 4107.50에 마감한 31일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시되어 있다. 뉴시스

전날 코스피는 장중 역대 처음 4100선을 넘어섰으나 이후 오름폭이 축소되며 종가 기준으로는 4100선을 유지하지 못했다.

오후 엔비디아가 우리 정부와 국내 4개 기업(삼성전자·SK그룹·현대차그룹·네이버클라우드)에 총 26만장의 그래픽처리장치(GPU)를 투입한다는 소식이 전해지면서 매수 심리가 자극된 것으로 보인다. 전 세계적으로 부족 현상이 나타나는 GPU를 한국이 우선으로 받고, 엔비디아의 ‘AI 인프라 생태계’에 참여할 수 있게 되면서 기대감이 번졌다.