올해 김장 비용 덜 든다 했더니…배추·무 작황 3년 만 회복세

서울 시내 한 대형마트에 배추가 진열되어 있다. 권현구기자

올해 김장철을 앞두고 주재료인 배추와 무 작황이 회복세를 보이면서 김장비용이 10% 가까이 줄어든 것으로 나타났다. 최근 2년 연속 감소하던 가을배추·가을무 재배면적이 올해 나란히 늘어나며 공급이 확대됐고, 시장 가격 안정으로 이어졌다는 분석이다.