“왜 내 딸이랑 놀아”…딸 친구 엄마 카페 찾아가 ‘난동’
경찰이 딸 친구 어머니의 근무지에서 소동을 벌인 40대 남성을 검거했다.
부산 사하경찰서는 딸 친구 어머니가 근무하는 카페를 찾아 난동을 부린 혐의(재물손괴 등)로 40대 남성 A씨를 검거해 수사하고 있다고 29일 밝혔다.
A씨는 지난 22일 오후 9시20분쯤 부산 사하구 한 카페를 찾아가 2500만원 상당의 커피 기계 액정을 주먹으로 부순 혐의를 받는다. 그는 주머니에 흉기를 소지한 채 카페 주변 거리를 배회하기도 했다. 이 카페는 A씨 자녀 친구 어머니가 일하는 곳으로 조사됐다.
A씨는 경찰 조사에서 “중학생 딸이 친구와 어울리기 시작하면서 말썽을 일으켰고 이를 따지기 위해 카페에 찾아갔다”고 진술했다. 경찰 관계자는 “당시 카페에 친구 엄마와 손님은 없었다”며 “A씨를 재물손괴와 공공장소 흉기 소지죄로 수사하고 있다”고 설명했다.
