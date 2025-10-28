여야, 김현지 국감 증인채택 협상 또 결렬
여야는 국회 운영위원회 국정감사 때 김현지 대통령실 제1부속실장을 증인으로 채택할지를 두고 2시간가량 논의했으나 결론을 내리지 못했다.
문진석 더불어민주당, 유상범 국민의힘 원내운영수석부대표는 28일 오후 국회에서 만나 오는 29일 운영위 전체회의에서 의결할 증인 명단 등을 논의했다.
문 원내운영수석은 “기관증인들은 다 동의했지만, 일반 증인은 합의가 안 됐다”며 “김 실장은 총무비서관직을 석 달 한 것을 가지고 부르겠다는 취지인데 관례가 없는 증인신청”이라고 주장했다. 그러면서 “운영위 국정감사 오전 중에 김 1부속실장을 출석시키는 것을 제안했으나 국민의힘이 받아주지 않아 합의가 결렬됐다”고 전했다.
유 원내운영수석은 민주당 측 제안에 대해 “인사청문회를 시작하면 오전에 각종 업무보고가 진행되는데 사실상 1시간밖에 증인으로 출석하지 않는 것”이라고 지적했다. 이어 “저희가 김 1부속실장의 출석을 요구했지만, 민주당은 ‘내란 국정감사’라는 명분으로 전·현직 대통령실 비서실장과 윤석열 전 대통령 부부를 포함해 약 50명의 증인을 신청했다”며 “사실상 김 1부속실장을 출석시키지 않겠다는 의도가 있다”고 주장했다.
운영위는 오는 29일 전체회의를 열고 다음 달 5~6일 열리는 국감 증인 채택 등을 결정할 계획이다. 민주당은 야당의 요구에 대해 “있지도 않은 의혹을 부풀린 ‘망신 주기’”라며 “스토킹에 가까운 흠집 내기”라는 입장이다. 반면 국민의힘은 “제기된 의혹에 대해 본인이 떳떳하게 밝히면 된다”며 “‘비밀의 숲’에 숨은 김 실장의 존재 자체가 이재명 정권의 법치주의 파괴, 폭정의 상징”이라고 맞섰다.
한웅희 기자 han@kmib.co.kr
