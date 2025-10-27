43년 집권한 92세 카메룬 대통령 8선 성공

세계 최고령 국가 원수 폴 비야

53.66% 득표율로 당선 확정

새 임기는 99세까지

폴 비야 카메룬 대통령이 지난 7일 대선 유세 행사에서 아내 옆에 서서 연설하고 있는 모습. 로이터연합뉴스

세계 최고령 국가 원수 폴 비야(92) 카메룬 대통령이 8선에 성공했다.



카메룬 헌법위원회는 지난 12일 치러진 대선의 공식 개표 결과 53.66%의 득표율로 비야 대통령의 당선이 확정됐다고 27일(현지시간) 발표했다.



대선 승리를 주장해 온 야당 카메룬국가구원전선(FNSC) 이사 치로마 바카리(79) 후보는 35.19%를 득표했다. FNSC는 자체 집계 결과 54.8% 득표율로 31.3%의 비야 대통령을 앞선다고 주장해왔다.



이번 대선에는 비야 대통령 등 총 12명이 출마했다.



헌법위원회에 따르면 비야 대통령은 공식 선거 결과 발표 이후 15일 이내에 취임 선서를 하고 새로운 임기를 시작하게 된다.



1982년부터 43년간 장기 집권한 비야 대통령의 임기는 7년이 추가된다. 이에 따라 건강이 허락하는 한 99세가 될 때까지 대통령직을 맡게 될 전망이다.



하지만 치로마 후보 등 야권의 반발로 당분간 정국의 불안이 이어질 수 있다고 AP통신 등이 전했다. 앞서 비야 대통령의 재출마 결정은 젊은 세대와 야권의 비판을 불러 일으켰다.



야당 지지자들은 신뢰할 수 있는 선거 결과 발표를 요구하며 집회를 이어왔다. 전날 수도 두알라에서 시위대와 경찰이 충돌해 시위 참가자 최소 4명이 숨졌다. 두알라를 비롯한 여러 도시에서 시위 참가 100여명이 체포됐다.



목격자들은 경찰이 처음엔 최루탄과 물대포로 시위를 진압하다 실탄을 발사했다고 주장했다.



나성원 기자 naa@kmib.co.kr



