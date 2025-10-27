이현재 하남시장, 대광위원장에 광역교통 현안 건의

이번 면담은 지난 9월 취임한 김 위원장의 교산지구 광역교통 진행 상황 점검 일정에 맞춰, 하남시의 요청으로 특별히 성사됐다.

교산신도시 광역교통개선대책 변경 시 ‘하남IC 개선’ 및 ‘국도43호선 전면 확장’ 반영,

하남드림휴게소 및 송파하남선 역사 등을 ‘하남드림 복합환승센터’로 지정해 줄 것,

교산 및 원도심 주민들을 위한 중부고속도로(드림휴게소 인근) 방음터널 설치 등을 건의했다.