남원 지리산서 산삼 24뿌리 “심봤다”…1억3천만원어치
한국전통심마니협회는 전북 남원시 운봉읍의 지리산 자락에서 천종산삼 24뿌리가 무더기로 발견됐다고 27일 밝혔다.
천종산삼은 사람 손이 닿지 않는 산속에서 자연 상태로 4대 이상을 거치며 자란 산삼을 말한다.
이들 산삼은 약초꾼 정모(66)씨가 암반으로 이뤄진 해발 700여ｍ의 계곡에서 찾아냈다고 한다.
감정 결과 가장 큰 어미산삼(모삼)은 뿌리 길이 40여㎝의 80년 이상 된 것으로 추정됐으며, 24뿌리의 전체 무게는 152ｇ이다.
한국전통심마니협회는 이들 삼의 감정가격을 1억2800만원으로 책정했다.
정형범 한국전통심마니협회장은 “색상과 형태, 향, 맛이 매우 뛰어난 산삼”이라고 설명했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
