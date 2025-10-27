아프리카 우물 지원한다더니…9억 모아 테러 자금 모금한 우즈벡인

가상화폐로 테러자금 조달한 국내 체류 외국인

난민 신청 자격 악용해 11차례 체류 연장

아프리카 우물 추진 사업을 지원한다며 수억원을 모금한 뒤 실제로는 테러 단체에 보낸 우주베키스탄인 A씨가 경찰에 검거되는 모습. 경기남부경찰청 제공

아프리카 우물 사업에 대해 홍보하는 등 정상적인 생활을 했으나, 인스타그램 등 SNS상에는 “

알라신이 원하신다면 이슬람에 반대하는 모든 것과 싸우자. 알라신을 위해 우리 같이 지하드(성전)를 하자”는 선동 구호를 올리면서 이슬람 극단주의를 전파한 것으로 파악됐다.

2016년 주키르기스스탄 중국대사관 자살 폭탄테러와 2017년 러시아 상트페테르부르크 지하철 폭탄테러의 배후로 지목되기도 했다.

검거일 기준 단가 1520원으로 계산하면, 한화 9억5276만원에 달한다. 경찰은 “국내에서 밝혀진 테러 자금 모금 규모로는 사상 최대 규모”라고 설명했다.