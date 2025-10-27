옹진군, 저소득주민자녀 장학금 지원 추진
인천 옹진군은 교육 기회 형평성 보장과 복지 사각지대 해소를 위해 저소득 가정 학생들을 대상으로 한 ‘2025년 하반기 장학금 지원 사업’을 적극 추진 중이라고 27일 밝혔다.
군은 이날까지 각 면사무소를 통해 신청을 받아 형편이 어려운 가정의 학생들이 학업을 포기하지 않고 꿈을 이어갈 수 있도록 실질적인 지원을 강화하고 있다.
이번 장학금 사업은 ‘옹진군 사회복지기금 설치 및 운용 조례’에 근거해 지역에 주소를 두고 있는 저소득 주민의 자녀 중 학업성적이 재적학년 정원의 100분의 50 이내에 해당하는 중·고등학생을 대상으로 한다. 지원금액은 학기당 중학생 50만원, 고등학생 100만원이다.
다른 법령 또는 조례에 따라 이미 장학금을 받고 있는 경우와 학업 성적이 없는 중학교 1학년생의 경우 신청 대상에서 제외된다. 자세한 사항은 군 홈페이지 고시공고(2025년 2학기 옹진군 저소득주민자녀 장학생 모집 공고)를 통해 확인할 수 있다.
한편, 군 사회복지기금은 2016년 지역 내 어려운 이웃을 위해 조성됐으며 2025년 1학기 지역 중학생 4명, 고등학생 3명에게 총 500만원의 장학금을 지급했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
