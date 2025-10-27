옹진군, 저소득주민자녀 장학금 지원 추진

인천 옹진군청 전경. 옹진군 제공

다른 법령 또는 조례에 따라 이미 장학금을 받고 있는 경우와 학업 성적이 없는 중학교 1학년생의 경우 신청 대상에서 제외된다. 자세한 사항은 군 홈페이지 고시공고(2025년 2학기 옹진군 저소득주민자녀 장학생 모집 공고)를 통해 확인할 수 있다.