홍준표 전 시장 행정 성토장 된 대구시 국감
대구시 국정감사는 홍준표 전 대구시장 재임 시절 사업과 대구의 정치적 편향성 문제가 도마에 올랐다.
대구시청 산격청사에서 27일 열린 국회 행정안전위원회 대구시 국정감사에서 추진 당시에도 논란이 일었던 박정희 전 대통령 동상을 놓고 여야 의원들의 질타와 공방이 이어졌다.
더불어민주당 권칠승(경기 화성시병) 의원은 “사회적 논란이 있고 반대가 많은 사안을 너무 졸속으로 강행했고 결국 관련 조례 폐지안이 제출되기도 했다”며 “동상을 만들기 전부터 훼손을 걱정할만큼 정치적으로 민감한 사안을 결정할 때 의견 수렴 등을 제대로 하지 않아 후유증이 생긴 것”이리고 질타했다. 이어 “행정에서는 정치적 중립을 유지하기를 바란다”고 덧붙였다.
같은 당 이상식(경기 용인갑) 의원도 “훼손 걱정으로 불침번 초소를 세우면서까지 동상을 세울 필요가 있느냐”며 “역사적 평가가 아직 끝나지 않은 인물의 동상을 세우는 것이 대구시 발전에 도움이 될지 의문”이라고 지적했다.
이 의원은 홍 전 시장 당시 채용된 공무원과 관련해서도 공정성에 의문을 제기하며 대구시가 이제 홍 전 시장의 흔적으로부터 벗어나야 한다고 비판하기도 했다.
용혜인 기본소득당 의원(비례대표)은 “언론 취재를 방해하고 시민들 집회 막은 것도 모자라 시민단체 활동가 역고소한 것은 시민 혈세가 낭비된 것으로 홍 전 시장 재임 동안 소송과 정보공개청구 건수 모두 압도적으로 늘었다”고 날을 세웠다. 또 대구시의 선별적인 정보공개청구 불허에 대해 “홍 전 시장이 그만둔 지 벌써 반년이 넘었는데 아직도 법무법인 노릇을 하고 있다”고 질타했다.
대구의 정치적 편향성을 지적하는 의원들도 있었다. 더불어민주당 윤건영(경기 화성시병) 의원은 지난 2월 8일 동대구역에서 열린 보수 단체 집회에 대해 동대구역 광장은 사용 신청을 7일 전에 하도록 돼 있는데 동대구역 광장 사용신청서에 2월 3일로 돼있어 조례를 어긴 것이라고 지적했다.
이에 대해 김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)은 “집회의 자유 등을 고려했고 이전에도 예외적으로 허용한 사례가 있다”고 해명했다.
윤 의원은 “공익을 위한 것은 예외를 두고 있지만 공익을 위한 집회도 아닌데 왜 극우 보수 세력 집회의 자유(예외)만 허용해주냐”며 “대구시는 재발 방치책을 마련해 보고 해달라”고 목소리를 높였다.
민주당 의원들의 공격이 이어지자 국민의힘 이달희(비례) 의원은 “박정희 동상 건립 등 대구시민 다수가 존경심을 갖는 부분에 대해 정치적 잣대로 재단하는 것은 대구시민을 폄하하는 것”이라며 반발해 고성이 오가기도 했다.
이밖에도 의원들은 대구경북신공항, 대구 취수원 이전, 신천 프로포즈존, 태양광지붕사업 등을 거론하며 홍 전 시장 사업의 문제점들을 지적했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
