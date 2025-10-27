‘심정지 2건 터지길’ SNS 글 올린 기간제 구급대원…“장난이었다”

“악의적 의도 없이 사무실에서 글 써” 진술

소방당국, 근무태도·동료관계 고려해 별도 징계 안 해

연합뉴스

‘심정지 2건 터지게 해주세요’ 등 부적절한 내용을 SNS에 게시한 기간제 구급대원이 “악의는 없었다”고 진술한 것으로 알려졌다. 소방당국은 해당 글을 작성한 기간제 구급대원에게 특별 교육을 했으나 징계는 하지 않았다.



27일 인천소방본부 등에 따르면 지난달 개인 인스타그램 계정에 올라온 ‘요양원 심정지 2건 터지게 해주세요’ 등 게시글 작성자는 인천 남동소방서의 한 119안전센터에서 근무하는 구급대원 대체 인력 기간제 근로자 A씨로 파악됐다. A씨는 “악의적인 의도 없이 사무실에서 글을 썼고 장난으로 사진을 올렸다”고 취지로 진술한 것으로 알려졌다.



앞서 A씨는 지난달 25일 인스타그램에 구급센터 사무실에서 소방서 근무복을 입은 3명이 앉아 있는 모습과 함께 컴퓨터로 작성된 글을 촬영한 사진을 올렸다가 삭제했다. 사진에는 ‘오늘 15건 이상 나가게 해주세요’ ‘요양원 심정지 2건 터지게 해주세요’ ‘지하철 화장실 출산 1건 터지게 해주세요’ 등 위급한 상황을 바라는 내용의 문구와 함께 ‘하늘에 계신 모든 신들이여 부탁드립니다’ 라고 적혀 있다. 관련 사진은 온라인 커뮤니티 등을 통해 확산했고 누리꾼들은 사고 발생을 기원하는 A씨의 비상식적인 글을 비판했다.



이와 관련 국민신문고 민원을 접수한 소방당국은 이번 일로 조직 이미지가 손상됐다고 판단, A씨에게 SNS 윤리 수칙과 부적절한 사례 등을 안내하는 특별 교육을 했다. 다만 평소 근무태도와 동료 관계 등을 고려해 별도 징계는 하지 않았다.



A씨는 사건이 외부로 알려진 후 심적 부담을 느껴 최근까지 휴가를 낸 것으로 전해졌다.



인천소방본부는 유사 사례를 방지하기 위해 기간제 구급대원 18명과 소방공무원인 구급대원 600여명을 대상으로 행정안전부 공직자 SNS 가이드라인 자료 등을 활용한 교육을 진행할 예정이다. 소방 당국자는 “향후 기간제 근로자 채용 단계부터 관련 교육을 강화하겠다”며 “앞으로 시민들에게 누가 되지 않도록 직원 관리를 더 철저히 하겠다”고 전했다.



권민지 기자 10000g@kmib.co.kr



