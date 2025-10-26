‘70전71기’ 리슈잉 “내 우승으로 더 많은 외국 선수들이 KLPGA투어에 도전하길 바래”

26일 막을 내린 KLPGA투어 광남일보 해피니스 오픈에서 외국인 시드권자로는 최초로 우승한 리슈잉이 한복 우승재킷과 고려청자 모양의 우승 트로피를 놓고 기자회견에서 질문에 답하고 있다. KLPGA

KLPGA투어 역사상 최초로 외국인 시드권자 우승자가 배출됐다.

그는 마지막으로 향후 목표에 대해 “