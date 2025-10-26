“벤틀리 vs 용달차” 전수조사까지…정치권 부동산 폭탄돌리기
국민 역린인 부동산 문제를 놓고 여야가 폭탄 돌리기에만 혈안인 모습이다. 야당의 ‘내로남불’ 공세에 여당은 국회의원 전수조사 카드를 꺼내 들었다.
장동혁 국민의힘 대표는 26일 더불어민주당이 장 대표 부부의 서울 구로구 아파트 등 부동산 자산 6채 보유 사실을 거론하자 “애먼 데서 삽질하고 있는 것이 안타깝다”고 반박했다. 그는 “본인들이 강남 아파트로 갭투자하면서 국민의 소중한 한 채의 꿈을 짓밟고 있기 때문에 비난받고 있는 것”이라며 “이재명정부 부동산 3인방(김용범 대통령실 정책실장·구윤철 경제부총리·이억원 금융위원장)부터 사퇴하라”고 말했다.
앞서 국민의힘이 10·15 부동산 대책과 여권 인사의 고가 아파트 보유 사실을 엮어 ‘내로남불’이라고 비판하자 민주당은 장 대표가 부동산 6채를 보유 중이라며 공격했다. 올해 3월 국회의원 재산신고에 따르면 장 대표는 실거주 중인 구로구 30평대 아파트(4억8000만원)를 비롯해 서울 여의도 국회 앞 오피스텔(1억7500만원), 지역구인 충남 보령·서천의 30평대 아파트(9800만원), 노모에게 상속받은 고향 단독주택(2870만원), 처가서 상속받은 경남 진주와 경기도 안양 아파트 지분 등 6채를 보유 중이다. 총 가액은 8억6420만원이다.
장 대표는 전날 기자회견에서 이 6채를 각각 35억원과 27억원대로 알려진 김병기 민주당 원내대표의 서울 송파구 아파트나 이 대통령의 성남시 분당구 아파트와 바꾸자고 제안했다. 이준석 개혁신당 대표도 “마이바흐·벤틀리 타는 사람들이 집에 중형차·경차·용달차·오토바이 있는 사람에게 차가 4대라고 공격하는 꼴”이라며 장 대표를 거들었다.
그러자 박수현 민주당 수석대변인은 “장 대표가 6채가 모두 실거주용이라며 이 대통령과 김 원내대표까지 끌어들였다”며 “장 대표는 의원 주택 보유 현황 전수조사 제안에 응하길 바란다”고 말했다. 또 “장 대표의 6채는 실거래가인가 공시지가인가”라며 “국민의힘 부동산 정상화 특별위원회 단장직을 즉시 사퇴하고, 주택 안정화 협력 특위로 이름을 바꾸든지 주택 싹쓸이 위원장으로 새로 취임하라”고 비판했다.
실제 장 대표의 구로구 아파트는 같은 면적이 실거래가 기준 7억3200만원, 보령·서천 아파트는 1억2500만원에 거래되고 있다. 장 대표는 “제가 실제 거래했던 가격과 공시지가 중 실거래가가 높으면 그것으로 신고하게 돼 있다. 민주당이 계속 ‘똥볼질’을 하는 것”이라고 재반박했다.
