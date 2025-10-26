“벤틀리 vs 용달차” 전수조사까지…정치권 부동산 폭탄돌리기

[정치 언박싱]

총 가액은 8억6420만원이다.

장 대표는 전날 기자회견에서 이 6채를 각각 35억원과 27억원대로 알려진

김병기 민주당 원내대표의 서울 송파구 아파트나 이 대통령의 성남시 분당구 아파트와 바꾸자고 제안했다.

박수현 민주당 수석대변인은 “장 대표가 6채가 모두 실거주용이라며 이 대통령과 김 원내대표까지 끌어들였다”며 “장 대표는 의원 주택 보유 현황 전수조사 제안에 응하길 바란다”고 말했다. 또 “장 대표의 6채는 실거래가인가 공시지가인가”라며 “

장 대표의 구로구 아파트는 같은 면적이 실거래가 기준 7억3200만원, 보령·서천 아파트는 1억2500만원에 거래되고 있다.