충북 음성군 화학물질 취급업체서 유출사고…20명 경상

입력:2025-10-26 13:16
음성 플라스틱 제조 공장서 화학물질 유출. 음성소방서 제공

충북 음성군의 한 화학물질 취급 업체서 26일 오전 9시56분쯤 화학물질이 유출됐다.

이 물질은 인화성이 강한 4류 위험물인 VAM(Vinyl Acetate Monomer)으로 400ℓ 가량이 누출된 것으로 알려졌다.

소방당국은 ‘화학품 냄새가 심하다’는 신고를 접수하고 출동해 현장을 통제하는 등 안전조치 중이다.

주말이어서 공장 안에는 아무도 없었으나, 인근 공장 직원 20여명이 유출된 화학물질로 구토와 어지러움 등을 호소해 병원에서 치료를 받고 있다.

이 업체는 지난 21일에도 지하 저장탱크에 있던 같은 종류의 화학물질이 누출됐었다. 소방당국은 화학물질이 유출되게 된 정확한 경위를 조사하고 있다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

한명오 기자
산업2부
한명오 기자
960
쉽게, 바르게 쓰겠습니다 국민일보 한명오기자입니다
클릭! 기사는 어떠셨나요?
