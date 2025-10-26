경주시, 네이버와 손잡고 ‘비로컬위크’ 개막…황리단길 30여 상점 참여
경북 경주시는 2025 APEC 정상회의를 기념해 네이버와 공동으로 25~31일 황리단길 일원에서 ‘비로컬위크(BeLocal Week)’ 캠페인을 개최한다고 26일 밝혔다.
이번 행사는 APEC 참석 외국인 방문객과 국내 관광객이 경주의 지역 상점과 문화를 체험할 수 있도록 마련된 기획된 로컬 문화 축제다. 황리단길 내 식당·카페·공방 등 상점 30여 곳이 참여한다.
네이버는 참여 상점을 대상으로 ‘성장 지원 패키지 프로그램’을 운영해 소상공인의 온·오프라인 연계 성장을 돕고, 네이버 지도에서는 리뷰·추천·위치 정보를 다국어로 제공한다.
또 상점 방문 및 결제 고객을 대상으로 다양한 이벤트와 프로모션도 함께 진행한다.
행사 이후에도 네이버는 플러스스토어‧스마트플레이스 등 플랫폼 활용 교육 및 컨설팅을 1년간 지원해 지역 상권의 자생력 강화를 도모할 계획이다.
최수연 네이버 대표는 “APEC 정상회의를 계기로 경주는 세계가 주목하는 로컬브랜드 도시로 성장할 것”이라며, “비로컬위크는 AI와 디지털 기술을 통해 지역의 가치와 문화를 세계로 확장하는 새로운 로컬 이코노미 모델의 시작점이 될 것”이라고 말했다.
주낙영 경주시장은 “이번 캠페인은 지역 상권과 로컬 브랜드가 함께 성장하는 기회가 될 것”이라며, “경주가 단순한 관광지를 넘어 세계 속의 로컬브랜드 도시로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
