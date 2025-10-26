금융소득 상위 2%, 연평균 21억 벌었다…대부분 ‘배당소득’
금융소득 많을수록 예금이자보다는 ‘배당금’ 중심
금융소득 종합과세 신고자 상위 2%의 연평균 금융소득이 21억원에 육박하는 것으로 나타났다. 금융자산가일수록 이자보다는 배당소득 비중이 높았다.
26일 박성훈 국민의힘 의원이 국세청에서 제출받은 자료에 따르면 2023년 귀속 금융소득 종합과세 신고자는 33만6246명으로 전년(19만1501명)보다 75.6% 급증했다. 2023년 주식 호황과 고금리 기조가 맞물리며 신고자가 증가한 것으로 풀이된다.
이들의 금융소득 총액은 32조4929억원으로 1인당 9700만원 수준이다.
전체 금융소득 중 이자소득은 10조7537억원이었다. 배당소득은 21조7392억원으로 이자소득의 2배에 달했다.
금융소득이 5억원을 초과한다고 신고한 사람은 6882명으로 전체 신고자의 2.0%였다. 이들이 신고한 금융소득은 총 14조2436억원으로 전체 금융소득의 43.8%를 차지했다. 5억원 초과 신고자 1인당 금융소득이 평균 20억7000만원에 이르는 셈이다.
금융소득이 높을수록 배당 소득의 비중이 높은 것으로 나타났다. 5억원 초과 신고자의 배당소득 금액은 12조3327억원으로 이자소득(1조9108억원)의 6.5배에 달했다. 배당소득이 금융소득에서 차지하는 비중은 86.6%였다.
3억~5억원 구간에서도 배당소득이 이자소득보다 2.8배 많았다.
반면 8000만원 이하 구간에서는 이자소득의 비중이 배당소득보다 높았다. 2000만~3000만원, 3000만~4000만원 구간에서 배당소득 비중은 각각 33.0%, 37.4%로 분석됐다. 금융자산가일수록 예금 이자보다는 주식 배당을 고려한 자산 운용에 집중한다는 뜻으로 해석된다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사