시사 전체기사

[속보] 李대통령, ‘아파트 갭투자 논란’ 이상경 국토차관 면직안 재가

입력:2025-10-25 14:07
공유하기
글자 크기 조정

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
트럼프 “아시아순방서 김정은 만나고 싶다”
‘채해병 사건’ 이종섭 구속영장 기각…7명 중 임성근 전 사단장만 ‘구속’
매물 마르나… 강남 3구·용산구 신규 임대차 계약 급감
오세훈 “명태균과 7번 만남? 대부분 스토킹 당한 것”
명성황후 시해 장소 찾은 김건희…尹과 단둘이 10분간 머물러
‘재초환 폐지’도 꺼낸 민주당… “15억 서민아파트” 발언도 논란
N수도 ‘있는 집 자식’이…월소득 800만원 이상 가정이 25%
이상경 “내 집 마련의 꿈, 헤아리지 못 해” 대국민 사과
국민일보 신문구독