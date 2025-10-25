장동혁, ‘아파트 4채’ 비판에 “다해야 8억5천…李대통령 집이랑 바꿀 용의”

장동혁 국민의힘 대표가 23일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

장동혁 국민의힘 대표는 25일 더불어민주당이 자신을 아파트만 4채 보유한 ‘부동산 싹쓸이 특별위원장’이라고 비판한 것과 관련, “민주당이 지적하는 아파트 4채는 가격이 6억6000만원 정도이며 나머지 것을 다 합쳐도 8억5000만원 정도”라고 말했다.