장동혁, ‘아파트 4채’ 비판에 “다해야 8억5천…李대통령 집이랑 바꿀 용의”

장동혁, ‘아파트 4채’ 비판에 “다해야 8억5천…李대통령 집이랑 바꿀 용의”
장동혁 국민의힘 대표는 25일 더불어민주당이 자신을 아파트만 4채 보유한 ‘부동산 싹쓸이 특별위원장’이라고 비판한 것과 관련, “민주당이 지적하는 아파트 4채는 가격이 6억6000만원 정도이며 나머지 것을 다 합쳐도 8억5000만원 정도”라고 말했다.
장 대표는 이날 국회에서 기자간담회를 열어 “우선 집 한 채 없는 국민들에게 정치인으로서 아파트 4채를 보유하고 있다는 것 자체가 마음이 무겁다”라며 이같이 밝혔다.
그는 “민주당에서 저를 흠집 내고 당 부동산특위 위원장에서 내려오기를 바라겠지만 제가 가지고 있는 부동산은 실거주용이거나 다른 목적을 가지고 있다”라고 말한 뒤 투기성이 아니라는 취지로 상세하게 해명했다.
장 대표는 “저는 서울 구로구에 30평대 아파트에 살고 있고, 시골의 94세 노모가 살고 계신 주택을 상속받았다”며 “국회의원이 된 이후 지역구(충남 보령·서천)에 아파트를 한 채 구입했고, 의정활동을 위해 국회 앞 오피스텔을 구입했다”고 말했다.
그는 최근 처가로부터 아파트 지분 일부를 상속 등으로 받아 보유하고 있다고 언급한 뒤 “민주당이 비판한다면 제가 가진 주택과 토지까지 모두 다 김병기 원내대표가 가진 장미 아파트나 이재명 대통령의 분당 아파트와 바꿀 용의가 있다”라며 “등기 비용과 세금까지 제가 다 부담하겠다. 제 제안에 이 대통령은 답을 달라”고 말했다.
그는 그러면서 “10·15 부동산 대책은 주거 안정이 아니라 주거 파괴 정책”이라며 “이재명 정부는 집 한 채 마련하고 싶은 국민의 꿈을 비정하게 짓밟는 선택을 했다”고 비판했다.
장 대표는 ‘집값이 떨어지면 그때 사면 된다’는 발언으로 논란을 빚은 이상경 국토교통부 1차관이 사의를 표명한 데 대해선 “사퇴했다고 될 일이 아니고 근본적으로 부동산 정책을 바꿔야 한다”고 말했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
