캄보디아서 “살려달라” 전화했다던 광주 20대남 귀국

캄보디아 프놈펜에 프린스그룹 본사 건물에 위치한 프린스은행. 연합뉴스

캄보디아에서 실종된 것으로 의심됐던 20대 남성이 무사히 귀국했다.

그 사이 A씨는 캄보디아로 건너간 것으로 조사됐다.