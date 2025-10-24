김천 수돗물 깔따구유충 의심물질 발견…김밥축제 비상
경북 김천시 수돗물에서 깔따구 유충으로 의심되는 물질이 발견됐다. 깔따구 유충으로 최종 결론 날 경우 김천김밥축제 용수 공급에 영향을 미칠 것으로 우려된다.
24일 김천시 등에 따르면 지난 22일 황금정수장에서 채취한 시료에서 깔따구 유충으로 의심되는 물질이 발견됐다. 경북보건환경연구원은 해당 물질을 분석해 깔따구 유충으로 보인다고 김천시에 통보했다.
김천시가 지난 23일 황금정수장과 관내 배수장 3곳 등을 검사했을 때도 깔따구 유충으로 의심되는 물질이 추가로 발견됐다. 환경청과 낙동강 수도지원센터 관계자 등이 깔따구 유충 유입 경로를 확인하는 역학조사를 진행 중이다.
김천시 관계자는 “현재 시료에서 발견된 물질이 깔따구 유충으로 의심돼 국립생물자원관에 시료 분석을 요청했다”며 “깔따구 유충으로 확인될 경우 수돗물 직접 음용 중지 권고 등을 발표할 예정”이라고 말했다.
25일 개막을 앞둔 김천김밥축제 용수 공급에도 비상이 걸렸다. 김천김밥축제장의 조리용수로 수돗물을 사용할 예정이었지만 깔따구 유충 의심 물질이 발견돼 제동이 걸렸다. 이에 김천시는 16t 화물차 10대를 수배해 시중에 판매하는 500㎜ 생수 10만병과 2L 생수 3000명을 예비비로 긴급 구매해 김밥축제장부스에 긴급 배포할 계획이다. 필요시 추가로 배포할 예정이다.
김천김밥축제 관계자는 “깔따구 유충이 확인돼도 수돗물을 끓여서 사용하는 경우 인체에 무해하지만 축제장을 방문하는 관람객들의 안전과 행사 이미지를 위해 음용수와 조리용수 모두 생수를 사용할 예정”이라고 말했다.
