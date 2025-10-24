금은방 진열대 부수고 1억 금팔찌 훔친 10대들 덜미
익산경찰서, 10대 2명 검거
충남 논산에서 금은방 진열대를 부수고 1억원대 귀금속을 훔쳐 달아난 10대 2명이 경찰에 붙잡혔다.
전북 익산경찰서는 23일 오후 3시쯤 충남 논산시 한 금은방에서 140돈 상당의 금팔찌 등 1억원대 귀금속을 훔쳐 달아난 혐의(특수강도 및 특수절도 미수)로 A군(17) 등 10대 2명을 붙잡아 조사중이라고 24일 밝혔다.
이들은 미리 준비한 망치로 금은방 진열대를 부수고 그 안에 있던 금팔찌를 훔쳐 달아난 것으로 드러났다.
앞서 A군 등은 같은날 오전엔 익산시 한 금은방에서 2400만원 상당의 골드바를 구매할 것처럼 속여 훔쳐 달아나려나, 종업원이 의심하자 골드바를 놓고 도주한 뒤 논산으로 이동해 범행을 한 것으로 조사됐다.
금은방 주인의 신고로 수사에 나선 경찰은 익산에서 이들을 검거했다.
경찰은 A군 등을 상대로 정확한 범행 경위를 조사한 뒤 구속영장을 신청할 방침이다.
익산=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
