새벽 중앙분리대·담장 들이받은 승용차…70대 운전자 숨져
동승자 60대 아내는 경상
전남 나주에서 새벽시간대 승용차를 몰던 70대 운전자가 중앙분리대와 담장 등을 잇따라 들이받는 사고를 낸 뒤 숨졌다.
24일 나주경찰서에 따르면 전날 오전 3시40분쯤 전남 나주시 봉황면의 한 편도 2차선 도로에서 승용차를 몰던 A씨(70)가 중앙분리대를 들이받았다. 충격으로 튕겨져 나간 승용차는 갓길에 세워진 담장가 부딪힌 뒤 멈춰섰다.
이 사고로 크게 다친 A씨가 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다. 동승자인 아내 B씨(66)는 비교적 가벼운 부상만 입은 것으로 전해졌다.
경찰은 A씨의 음주, 무면허 정황 등은 없다고 밝혔다. 경찰은 A씨가 지병을 앓고 있었다는 진술에 따라 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
나주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
