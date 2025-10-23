중기부, 모태펀드 불공정 투자 관행 손본다

이재관 의원 “모태펀드 불공정 투자 계약 급증” 지적

투자계약 내 ‘IPO 실패시 손해배상’ 등 불공정 독소조항 적발 3년새 3배 증가

중기부 “관련 법률 개정 검토할 것”

이재관 더불어민주당 의원이 23일 국회 산업통상자원벤처기업위원회 국정감사에서 한국 모태펀드의 불공정 투자 관행을 지적하고 있다. 이 의원실 제공

국회 국정감사에서 모태펀드의 불공정 투자 관행에 대한 지적이 나왔다. 소관부서인 중소벤처기업부는 벤처투자촉진법 개정을 통해 이 같은 관행을 개선하겠다고 호응했다.

한국의 모태펀드는 정부가 중소·벤처기업을 육성하기 위해 중간 투자자인 VC(벤처캐피털)에 출자하는 일종의 ‘간접 펀드’다. 정부가 투자재원을 공급하고 투자 결정은 한국벤처투자가 담당하는 방식이다.