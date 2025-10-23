교통사고 난 60대, 병원 찾다 골든타임 놓쳐 사망
경남 창원에서 교통사고로 중상을 입은 60대 환자가 병원을 찾아 헤매다 80분 만에 이송됐지만 치료 중 숨진 사실이 알려졌다.
23일 창원소방본부와 진해경찰서에 따르면 지난 14일 오후 8시24분 창원시 진해구 회현동에서 신호등이 없는 횡단보도를 건너던 60대 여성 A씨가 직진하는 1t 화물차에 치여 다리 등을 크게 다쳤다.
119구급대는 약 2분 만에 도착했지만, 병원을 찾는 일은 쉽지 않았다. 구급대원들은 피를 흘리는 A씨를 계속 응급처치하면서 병원을 찾다가 80여분이 지나서야 창원 한 병원으로 이송할 수 있었다. 그러나 A씨는 병원에서 치료 중 사고 이튿날인 지난 15일 사망했다.
소방당국에 따르면 통상 중증외상환자를 치료하기 위한 골든타임(적정시간)은 발생 후 1시간 이내다. A씨가 병원 이송 과정에서 골든타임을 놓쳐 사망에 이르렀다는 주장이 나오는 이유다. 현재 소방당국은 의료 인력 부족 등을 이유로 야간에 중증 외상 환자를 받아주는 병원 찾기가 힘들다며 토로하고 있다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
