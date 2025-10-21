건보 일산병원 ‘감염병 예방관리 심포지엄’ 개최

경기북부 4개 책임의료기관 협력체계 강화

이번 심포지엄은 보건복지부와 경기도가 주최하고, 국민건강보험 일산병원, 경기도의료원 의정부병원·파주병원·포천병원이 공동 주관한다.

경기북부 지역의 감염병 예방관리 사업 성과를 공유하고, 기관 간 협력 강화를 통한 지역 감염병 대응체계 발전 방향을 논의하기 위해 마련됐다.