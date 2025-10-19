김병주 “첩보 영화처럼 청년 구출”…일부 교민 “정치 쇼” 비판

김병주 의원, 캄보디아 현지 활동 홍보에

캄보디아 교민 “정치인 쇼 그만” 공개 비판

당내서도 “피해자와 피의자 이중적 지위”

김병주 의원이 캄보디아 현지에서 구출한 청년이라고 홍보한 정모군의 모습(왼쪽 사진). 현지 교민 A씨는 모자이크가 지워진 정군의 사진을 공개하며 김 의원의 구출을 '정치쇼'라고 공개 비판했다. 페이스북 캡쳐

더불어민주당 재외국민안전대책단 단장 김병주 의원이 “첩보 영화처럼 우리 청년 3명을 구출했다”고 홍보한 데 대해 일부 교민들 사이에서 ‘과한 정치적 쇼’라는 비판이 제기됐다. 범죄 피의자를 마치 선량한 피해자로 포장해 본인 홍보에 무리하게 이용했다는 비판이 당내에서도 나온다.

더불어민주당 재외국민안전대책단 단장인 김병주 최고위원이 18일(현지시간) 캄보디아 프놈펜에 있는 주캄보디아 한국 대사관 앞에서 캄보디아 정부의 도움을 받아 감금돼 있던 한국인 청년 3명을 구출했다고 밝혔다. 연합뉴스

“김 의원의 페이스북을 보고는 교민들의 감정은 폭발할 것 같다”며 “당신이 구출했다고 자화자찬한 그 청년은 구출 건인가? 아니면 경찰에서 조사해서 구속을 해야 할 건인가?”라고 적었다. 경찰 조사를 받아야 하는 피의자 신분임에도 마치 선량한 피해자를 구출한 것 같은 서사를 지나치게 홍보했다는 취지의 비판이다.

캄보디아 온라인 사기에 가담해 구금된 한국인들이 18일 오전 인천국제공항 제2터미널을 통해 송환되고 있다. 이날 송환에는 경찰 호송조 190여명이 투입됐다. 연합뉴스