“기다림은 끝났다” 16년 만에, 오아시스가 온다

‘브릿팝의 황제’ 노엘, 리암 형제

지난해 극적 재결합 후 월드투어

오는 21일 내한공연, 5만석 매진

서울 중구 을지로 뉴스뮤지엄에 열린 ‘오아시스 라이브 ‘25 팬 스토어’ 전경. 오아시스 공식 팬스토어 제공

지난 18일 오아시스 공식 팬스토어 맞은편으로 자신의 순번이 가까워진 현장대기 인원이 서 있다. 사전 예매자들은 예약 시간에 맞춰 건물 앞부터 우측까지 ㄱ자로 줄을 섰다. 김승연 기자

오아시스의 내한공연 포스터. 독자 제공

온라인 사전 예약은 이미 전 회차가 마감됐다. 현장 대기도 가능하나, 인기가 워낙 높아 2시간 이상 대기해야 겨우 입장할 수 있다.

오아시스 공식 팬스토어에서 판매중인 '서울 티'. 오아시스 공식 팬스토어 제공

오아시스의 월드투어가 열리는 도시명이 적힌 각 국의 도시티들이 나란히 걸려있다. 독자 제공

왼쪽부터 동생인 리암 갤러거와 형인 노엘 갤러거가 지난달 1일 미국 뉴저지주에서 열린 월드투어 공연 중 함께 손을 잡고 들어올린 채 관객을 향해 인사하고 있다. 라이브네이션코리아 제공