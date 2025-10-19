스마일게이트 신작 ‘로스트아크 모바일’ CBT 진행
스마일게이트 RPG가 개발 중인 ‘로스트아크 모바일’이 비공개 테스트(CBT)의 참가자 모집을 시작했다.
참가 신청은 다음 달 6일까지 로스트아크 모바일 공식 홈페이지에서 진행한다. 당첨자는 11일 공식 홈페이지에서 공개된다. 테스트는 13일부터 16일까지 총 4일 동안 진행된다. 플랫폼은 구글 플레이와 애플 앱스토어, PC 클라이언트를 지원한다.
이번 테스트 버전에는 로스트아크 모바일의 오리지널 스토리와 함께 파티형 플레이, 1인 플레이어 콘텐츠 등이 담긴다. 테스트 참가 신청자를 대상으로 한 경품 이벤트도 준비돼있다.
스마일게이트 RPG 지원길 대표는 “지난 비전 프리뷰 행사에 이어 로스트아크 모바일을 더욱 많은 모험가 여러분이 플레이해 보시고 다양한 피드백을 주실 수 있도록 비공개 테스트를 진행하게 됐다”면서 “여러분과 함께 만들어 나가는 게임이 될 수 있도록 열심히 준비했으니 많은 관심과 신청을 부탁드린다”고 밝혔다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사