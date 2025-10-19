스마일게이트 신작 ‘로스트아크 모바일’ CBT 진행

스마일게이트 RPG가 개발 중인 ‘로스트아크 모바일’이 비공개 테스트(CBT)의 참가자 모집을 시작했다.

테스트 참가 신청자를 대상으로 한 경품 이벤트도 준비돼있다.

스마일게이트 RPG 지원길 대표는 “지난 비전 프리뷰 행사에 이어 로스트아크 모바일을 더욱 많은 모험가 여러분이 플레이해 보시고 다양한 피드백을 주실 수 있도록 비공개 테스트를 진행하게 됐다”면서 “여러분과 함께 만들어 나가는 게임이 될 수 있도록 열심히 준비했으니 많은 관심과 신청을 부탁드린다”고 밝혔다.