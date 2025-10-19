시사 전체기사

넷마블 게임 미디어 허브, ‘트위치콘 2025’ 전용 탭 개설

입력:2025-10-19 14:35
넷마블이 ‘나 혼자만 레벨업:어라이즈 오버드라이브’의 다양한 정보 전달을 위해 글로벌 프레스룸 채널 ‘넷마블 게임 미디어 허브’ 내 ‘트위치콘 2025’ 전용 탭을 신설했다. 트위치콘은 17일부터 19일까지 미국 샌디에이고 컨벤션 센터에서 진행 중이다.

나 혼자만 레벨업:어라이즈 오버드라이브는 글로벌 시장에서 큰 성과를 거둔 나 혼자만 레벨업:어라이즈를 기반으로 PC·콘솔 플랫폼 이용자의 눈높이에 맞춰 개발 된 액션게임이다.

넷마블은 이번 트위치콘에 부스를 마련하고 나 혼자만 레벨업:어라이즈 오버드라이브의 신규 업데이트 기능과 새로운 콘텐츠가 포함된 데모 버전을 공개한다. 관람객들은 부스에서 데모 버전을 플레이하고 테마 포토 스테이션 등 다양한 현장 이벤트에 참여할 수 있다.

넷마블은 트위치콘 기간 동안 전용 탭을 통해 출품작인 나 혼자만 레벨업:어라이즈 오버드라이브의 이미지와 영상, 보도자료, 현장 사진 및 이벤트 안내 등 다양한 공식 리소스를 제공할 방침이다.

지난 8월 오픈한 ‘넷마블 게임 미디어 허브’는 글로벌 게임 이용자, 미디어, 크리에이터들이 자유롭게 이용할 수 있는 글로벌 프레스룸 채널이다.

이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr

