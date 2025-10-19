레이라, ‘리틀펭귄’에 최종 선정…기술력 등 인정받아

부동산 직거래 플랫폼 ‘복덕빵’을 운영하는 레이라가 신용보증기금의 혁신 스타트업 성장지원 프로그램 ‘리틀펭귄’에 선정됐다. 레이라 제공

리틀펭귄은 창업 7년 이하의 유망 스타트업 중 혁신성과 성장 잠재력을 갖춘 기업을 선발해 최대 20억원의 보증지원과 3년간의 성장관리·멘토링·투자 연계 프로그램을 제공하는 신용보증기금의 대표적인 스타트업 육성 사업이다.