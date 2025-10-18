캄보디아 송환자 기내식으로 ‘샌드위치’ 제공된 이유
캄보디아에서 범죄를 저질러 구금됐다가 이번에 송환된 한국인 64명의 전세기 기내식은 ‘샌드위치’였다. 만일의 사태에 대비해 포크·나이프 등 날카로운 식기류가 필요 없는 음식이 제공된 것이다.
한국인 송환자 64명을 태운 대한항공 KE9690편은 18일 오전 8시35분 인천국제공항에 착륙했다. 캄보디아 프놈펜 인근 테초 국제공항에서 이륙한 지 5시간20분 만이다.
송환자들은 전세기에 타자마자 기내에서 체포됐다. 국적법상 국적기 내부도 대한민국 영토여서 체포 영장을 집행할 수 있다. 64명 모두 전세기에서 내리자마자 수갑을 찬 채 피의자 신분으로 관할 경찰관서로 압송됐다.
대부분 마스크·모자 등을 착용해 얼굴을 가리고 있었다. A4 종이나 앞머리로 얼굴을 가리는 피의자도 있었다. 압송이 진행되던 중 소란도 벌어졌다. 한 송환자가 별안간 “미안하다! 미안해!”라고 소리를 친 것이다. 송환자 가족으로 추정되는 20대 남성은 “송환되는 형을 보러 왔다”고 말하며 행렬에 뛰어들어 경찰이 제지에 나서기도 했다.
단일 국가 기준 역대 최대 규모인 이번 송환 작전에는 호송 경찰관만 190여명이 전세기에 함께 탔다. ‘미란다 원칙’을 고지한 뒤 수갑을 채우고 양옆에 형사들이 앉았다. 이들은 전세기에서 기내식으로 샌드위치를 먹었다.
경찰은 범죄 혐의점에 대해 수사할 예정이다. 납치·감금을 당한 뒤 범죄에 가담했는지, 불법성을 인지하고도 적극 가담했는지 등을 들여다볼 예정이다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사