“미안하다!” 소리치고, 형 찾아 뛰어들고…‘캄보디아 구금’ 64명 입국 풍경

캄보디아 온라인 사기에 가담해 구금된 한국인들이 18일 오전 인천국제공항 제2터미널을 통해 송환돼 호송차에 오르고 있다. 이날 송환에는 경찰 호송조 190여명이 투입됐다. 사진공동취재단

또 송환자 가족으로 추정되는 20대 남성이 “송환되는 형을 보러 왔다”고 말하며 행렬에 뛰어들어 경찰이 제지에 나서기도 했다.

송환된 이들은 범죄 단지 구금 피해자면서도 한국인을 대상으로 피싱 등 범죄를 저지르며 공범 및 가해자인 이중적 상황이라

국적법상 국적기 내부는 대한민국 영토여서 전세기에서 체포영장은 즉각 집행됐다. ‘미란다 원칙’을 고지한 뒤 수갑을 채우고 양옆에 형사들이 앉았다.

호송차 탑승은 약 35분 만에 마무리됐다. 새벽부터 대기하던 호송용 승합차 23대는 피의자들을 태우고 차례로 출발했다.

