세션 아닌 주인공…최정상 기타리스트 6인의 ‘2025 더 뮤지션’
국내 최정상 기타리스트 이근형, 이성렬, 타미킴, 이선정, 찰리정, 샘리가 합동 공연을 펼친다. 유명 가수의 세션과 공연으로 활동하던 이들이 반주자가 아닌 ‘주인공’으로 무대에 선다는 점에서 특별하다.
6명의 전설적 기타리스트가 함께하는 ‘2025 더 뮤지션’은 다음 달 2일 서울 가빈아트홀에서 열린다고 주최사 위즌컴퍼니가 18일 밝혔다. 공연은 서로 다른 기타 연주의 하모니를 만나볼 기회를 마련하자는 취지로 기획됐다. 이들의 공통 분모인 블루스와 록, 퓨전음악, 창작음악 등을 망라한다.
하드 록밴드 ‘작은 하늘’로 이근형은 40년간 여러 히트곡 연주를 도맡은 정상급 세션이다. 김범수의 ‘보고 싶다’, 이은미의 ‘애인 있어요’ 등에 이름을 올렸고 신성우의 대표곡 ‘서시’의 프로듀싱도 맡았다.
이성렬은 조용필의 ‘바운스(Bounce)’, 백지영의 ‘잊지 말아요’, 소녀시대·임영웅 밴드의 일원까지 두루 소화해 왔다. 미국에서 김종서를 만난 인연으로 세션을 시작한 타미킴은 김종서의 ‘아름다운 구속’, 마야의 ‘진달래꽃’ 등에 참여했다.
찰리정은 공연 전문 연주자로, 자라섬재즈페스티벌 등 무대에서 활약 중이다. 10세부터 기타를 잡은 샘리는 미국에서 유학 및 강의 활동으로 10년간 활동했고 귀국 후에는 핑클 ‘루비’, 비의 ‘태양을 피하는 방법’, 신승훈의 ‘아이 빌리브(I Believe)’ 등 대중가요 세션으로 족적을 남겼다.
이번 공연의 기획자인 이선정은 기타리스트이자 영화감독으로, 영화 ‘기타맨’을 제작했다. 그는 “기타와 블루스는 첫사랑이다. 연주할 때면 그저 행복해 그만둘 수가 없다”고 전했다. 6명의 기타리스트들은 이번 공연과 음악에 대한 소회를 대중음악 웹진 이즘(IZM) 인터뷰에서 밝혔다. 향후 합동 앨범 발매도 준비 중이다.
행사 진행을 맡은 임진모 대중음악평론가는 “K팝 아이돌이 한국 대중음악의 전부가 아니며, 대중음악의 기초를 이루는 것은 연주라는 사실을 공감하는 순간이 될 것”이라며 “앞으로 일렉트릭 기타에 이어 드럼, 베이스, 건반 톱 연주자들의 라이브도 실현되기를 바란다”고 말했다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사