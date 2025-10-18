유튜브 핫 키워드 ‘캄보디아’…BJ 추적 영상 확산 어쩌나

14일(현지시간) 오후 캄보디아 시하누크빌 상가 건물에 현지어와 함께 중국어 간판이 붙어 있다. 연합뉴스

캄보디아 범죄 단지에 한국인 수십 명이 납치·감금된 사실이 알려지면서 유튜브에서 관련 영상에 관심을 쏟는 이용자가 급증했다. 이런 틈에 일부 인터넷 방송 진행자(BJ)의 캄보디아 범죄 단지 방문 영상, 캄보디아 정부가 제작한 홍보영상 등이 확산하자 이를 둘러싼 갑론을박도 이어지고 있다.