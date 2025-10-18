尹 체포되자, 김건희 “총 갖고 다니며 뭐했나” 경호처 질책

김건희 여사. 뉴시스

윤석열 전 대통령이 지난 1월 체포되자 김건희 여사가 대통령경호처에 총기 사용을 거론하며 질책했다는 법정 증언이 나왔다.

김 여사가 박모 경호관에게 ‘경호처는 총기 가지고 다니면서 뭐했나. 그런 것 막으려고 가지고 다니는 것 아니냐’는 말을 했다고 증인에게 보고했느냐”는 내란 특별검사팀의 질문에 “그렇다”고 답했다.